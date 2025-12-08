Відео
Головна Армія РФ поширює фейк про Лиман — у Третьому корпусі пояснили ситуацію

РФ поширює фейк про Лиман — у Третьому корпусі пояснили ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:04
РФ поширює фейки про прорив біля Лиману — яка ситуація насправді
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти поширюють фейкову інформацію про "прорив" у районі Лиману Донецької області. Однак наразі ситуація інша — українські підрозділи відбивають ворожі штурми.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук у Telegram у понеділок, 8 грудня.

Читайте також:

Ситуація біля Лиману

Підрозділи Третього армійського корпусу щодня відбивають близько 40 російських штурмів на підступах до Лиману. Кухарчук зазначив, що за останній місяць ворог здійснив понад десять спроб інфільтрації малими групами на околицях. За його словами, всі окупанти були ліквідовані або взяті в полон.

Крім того, Росія заявляє про нібито захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка

"Фактично противник проникає в сірі зони, знімає постановочні відео з триколором, імітує "контроль" — після чого кожну таку групу систематично знищують наші піхотинці, БпЛА і артилерія", — додав Кухарчук.

null
Допис Кухарчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандисти робили заяву про нібито повне захоплення Добропілля біля Гуляйполя. У Генштабі ЗСУ спростували та пояснили, яка наразі ситуація.

Раніше українські воїни спростували заяви окупантів про нібито захоплення Ставків і Новоселівки у Донецькій області.

війна ЗСУ Україна Донецька область окупанти Лиман
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
