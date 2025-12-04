Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Генштабі прокоментували заяви РФ про захоплення Добропілля

У Генштабі прокоментували заяви РФ про захоплення Добропілля

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:52
У Генштабі ЗСУ спростували фейки Росії про захоплення Добропілля
Українські воїни 33-го окремого штурмового полку,. Фото: кадр з відео

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про нібито повне захоплення Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Однак інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у четвер, 4 грудня.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в Добропіллі Запорізької області

У Генштабі ЗСУ пояснили, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. Наразі ДРГ повністю знищена, а Добропілля перебуває під контролем України.

"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники спростували інформацію російського командування про нібито взяття під контроль населених пунктів Ставки та Новоселівка в Донецькій області.

Крім того, Росія посилила інформаційно-психологічний тиск на південній ділянці фронту

війна фейки Україна Запорізька область окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації