У Генштабі ЗСУ спростували фейки Росії про захоплення Добропілля

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про нібито повне захоплення Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Однак інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у четвер, 4 грудня.

Яка ситуація в Добропіллі Запорізької області

У Генштабі ЗСУ пояснили, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. Наразі ДРГ повністю знищена, а Добропілля перебуває під контролем України.

"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники спростували інформацію російського командування про нібито взяття під контроль населених пунктів Ставки та Новоселівка в Донецькій області.

Крім того, Росія посилила інформаційно-психологічний тиск на південній ділянці фронту.