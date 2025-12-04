В Генштабе ВСУ опровергли фейки России о захвате Доброполья

Украинские воины 33-го отдельного штурмового полка,. Фото: кадр из видео

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о якобы полном захвате Доброполья возле Гуляйполя Запорожской области. Однако информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 4 декабря.

Какая ситуация в Доброполье Запорожской области

В Генштабе ВСУ объяснили, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. Сейчас ДРГ полностью уничтожена, а Доброполье находится под контролем Украины.

"В ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту было уничтожено три военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) — были уничтожены чуть позже", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники опровергли информацию российского командования о якобы взятии под контроль населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области.

Кроме того, Россия усилила информационно-психологическое давление на южном участке фронта.