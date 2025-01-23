Российские оккупанты продолжают бить по Херсону, а также минируют дороги и остановки общественного транспорта

Результат обстрела жилого дома в Херсоне российскими оккупантами. Фото: ГСЧС Украины

В Херсонской области сохраняется очень сложная ситуация с безопасностью. Враг продолжает массированные, регулярные обстрелы. За сутки в среднем до 40 населенных пунктов оказываются под вражеским огнем.

Об этом в эфире День.LIVE заявил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

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По его словам, враг применяет артиллерию, РСЗО, неуправляемые боеприпасы, минометные системы и дроны. По состоянию на сейчас есть пять человек, которые ранены в результате атаки именно дронов.

"Кроме того, продолжается тактика террора в части дистанционного минирования противопехотными минами с помощью тех же дронов ночью. Особенно оккупанты пытаются минировать места, где есть скопление людей — остановки общественного транспорта и дороги", — отметил Соболевский.

Заместитель председателя облсовета отметил, что россияне прекрасно понимают, что они работают не по военным целям, не по дислокации военных или центрам принятия решений.

"Одновременно хочу сказать, что так же за неделю много успехов наших Вооруженных Сил по уничтожению в том числе экипажей дронов вооруженных сил РФ", — отметил Соболевский.

Напомним, в ночь на 22 января оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. Пострадало два человека, также зафиксированы разрушения домов.