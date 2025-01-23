Російські окупанти продовжують бити по Херсону, а також мінують дороги та зупинки громадського транспорту

Результат обстрілу житлового будинку у Херсоні російськими окупантами. Фото: ДСНС України

В Херсонській області зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ворог продовжує масовані, регулярні обстріли. За добу в середньому до 40 населених пунктів опиняються під ворожим вогнем.

Про це в етері День.LIVE заявив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

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За його словами, ворог застосовує артилерію, РСЗВ, некеровані боєприпаси, мінометні системи й дрони. Станом на зараз є п'ять осіб, які поранені в результаті атаки саме дронів.

"Крім того, продовжується тактика терору в частині дистанційного замінування протипіхотними мінами за допомогою тих же дронів вночі. Особливо окупанти намагаються мінувати місця, де є скупчення людей — зупинки громадського транспорту та дороги", — зазначив Соболевський.

Заступник голови облради зазначив, що росіяни чудово розуміють, що вони працюють не по військових цілях, не по дислокації військових або центрах прийняття рішень.

"Одночасно хочу сказати, що так само за тиждень багато успіхів наших Збройних Сил зі знищення в тому числі екіпажів дронів збройних сил РФ", — зазначив Соболевський.

Нагадаємо, у ніч проти 22 січня окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Постраждало двоє людей, також зафіксовано руйнування будинків.