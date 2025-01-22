Обстріл Миколаєва 22 січня — росіяни випустили дрони

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 22 січня атакували Миколаїв ударними дронами. Постраждало двоє людей, також є руйнування приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в ДСНС та показали фото наслідків.

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Рятувальники розповіли, що внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Також частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу у квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 кв. м, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Пункт допомоги на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Вибухова хвиля ще й пошкодила віконне скління в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку.

"Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 кв.м", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, станом на зараз всі пожежі ліквідовані. На місці розгорнули пункт екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції.

Загалом, до рятувальних робіт було залучено 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Того ж дня росіяни вдарили по Харкову модифікованим БпЛА. Є влучання та постраждалі.