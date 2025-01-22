Обстрел Николаева 22 января — россияне выпустили дроны

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 22 января атаковали Николаев ударными дронами. Пострадали два человека, также есть разрушения частных и многоквартирных домов.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали фото последствий.

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Спасатели рассказали, что в результате атаки пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, и мужчина с острой реакцией на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

Также частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, который охватил площадь 100 кв. м, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, сейчас все вернулись в свои дома.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Пункт помощи на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Взрывная волна еще и повредила оконное остекление в четырех многоквартирных и одном частном жилом доме.

"Кроме того, спасатели потушили пожар камыша на площади 1 тыс. кв. м. Повреждены двери и окна в лодочном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздании, уничтожен автомобиль. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 кв.м", — говорится в сообщении.

Как известно, по состоянию на сейчас все пожары ликвидированы. На месте развернули пункт экстренной психологической помощи, где работают психологи ГСЧС и полиции.

В целом, к спасательным работам было привлечено 45 спасателей и 11 единиц техники.

Напомним, поздно вечером 21 января оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атаки пострадали люди, повреждены предприятие и частные дома.

В тот же день россияне ударили по Харькову модифицированным БПЛА. Есть попадания и пострадавшие.