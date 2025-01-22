Обстрел Николаева 22 января — россияне выпустили дроны

Россияне атаковали Николаев ударными дронами — фото
Российские войска в ночь на 22 января атаковали Николаев ударными дронами. Пострадали два человека, также есть разрушения частных и многоквартирных домов.
Об этом сообщили в ГСЧС и показали фото последствий.
Удар по Николаеву 22 января
Спасатели рассказали, что в результате атаки пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, и мужчина с острой реакцией на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.
Также частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, который охватил площадь 100 кв. м, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, сейчас все вернулись в свои дома.
Взрывная волна еще и повредила оконное остекление в четырех многоквартирных и одном частном жилом доме.
"Кроме того, спасатели потушили пожар камыша на площади 1 тыс. кв. м. Повреждены двери и окна в лодочном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздании, уничтожен автомобиль. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 кв.м", — говорится в сообщении.
Как известно, по состоянию на сейчас все пожары ликвидированы. На месте развернули пункт экстренной психологической помощи, где работают психологи ГСЧС и полиции.
В целом, к спасательным работам было привлечено 45 спасателей и 11 единиц техники.
Напомним, поздно вечером 21 января оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атаки пострадали люди, повреждены предприятие и частные дома.
В тот же день россияне ударили по Харькову модифицированным БПЛА. Есть попадания и пострадавшие.
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