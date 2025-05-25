Обмен пленными 25 мая — РФ не предоставляла медицинской помощи

Возвращение украинских бойцов из плена. Фото: t.me/Koord_shtab

Из российского плена 25 мая домой вернулись еще 303 украинских защитника. Раненые бойцы рассказали, что россияне не оказывали им надлежащей медицинской помощи.

Об этом рассказал один из тяжелораненых военных, который сегодня вернулся из плена РФ в комментарии Новини.LIVE.

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Один из пленных рассказал, что россияне взяли его в плен раненым. Сначала они его отправили в госпиталь, но он там был недолго, дальше военного перевели в СИЗО, несмотря на его состояние здоровья.

Военный жаловался, что у него на ноге гноилась рана, но оккупанты отвечали, что ничем не могут помочь, ведь у него "плохое кровообращение".

Напомним, в Координационном штабе рассказали, что интересует освобожденных из плена бойцов. В неволе украинцы находились в информационной изоляции.

Также Новини.LIVE показали первые кадры обмена пленными 25 мая. Защитников встречали семьи и друзья.