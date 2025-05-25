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РФ не давала належної допомоги — історії поранених полонених

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Дата публікації: 25 травня 2025 19:04
Обмін полоненими 25 травня — РФ не надавала медичної допомоги
Повернення українських бійців з полону. Фото: t.me/Koord_shtab

З російського полону 25 травня додому повернулись ще 303 українських захисники. Поранені бійці розповіли, що росіяни не надавали їм належної медичної допомоги.

Про це розповів один із важкопоранених військових, який сьогодні повернувся з полону РФ у коментарі Новини.LIVE. 

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Один із полонених розповів, що росіяни взяли його в полон пораненим. Спершу вони його відправили в госпіталь, але він там був недовго, далі військового перевели в СІЗО, незважаючи на його стані здоров'я.

Військовий скаржився, що в нього на нозі гноїлась рана, але окупанти відповідали, що нічим не можуть допомогти, адже в нього "поганий кровообіг".

Нагадаємо, у Координаційному штабі розповіли, що цікавить звільнених з полону бійців. У неволі українці перебували в інформаційній ізоляції. 

Також Новини.LIVE показали перші кадри обміну полоненими 25 травня. Захисників зустрічали сімʼї та друзі.

військові полонені Росія поранення медична допомога обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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