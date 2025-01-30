Обстрел Донетчины 30 января — что известно о жертвах и разрушениях

РФ массированно обстреляла Донетчину — есть жертвы и разрушения
Россияне продолжают массированно обстреливать Донецкую область. Под атаку оккупантов попал Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Комар и другие населенные пункты. В результате обстрелов есть раненые и погибшие.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в четверг, 30 января.
Последствия обстрела Краматорска
Как отметил Филашкин, россияне обстреляли Краматорск. Известно о 13 раненых. Среди них — двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.
"Объемы повреждений устанавливаем", — отметил начальник ОВА.
Кроме того, повреждены три частных дома в Константиновке. В Иванополье из-за обстрела погиб человек, повреждены семь домов. В Белокузьминовке повреждены шесть домовладений.
Попало под атаку и село Комар — 25 домов повреждены, семь — разрушены полностью. В Часовом Яру ранен человек.
"Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности. Берегите себя! Эвакуируйтесь", — подчеркнул Филашкин.
Напомним, сегодня, 30 января, россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния". Вследствие обстрела есть разрушения в Холодногорском районе города.
В ночь на 30 января российская армия также атаковала Сумы. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку — есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!