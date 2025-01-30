Обстріл Донеччини 30 січня — що відомо про жертви та руйнування

Пошкоджений будинок на Донеччині. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Росіяни продовжують масовано обстрілювати Донецьку область. Під атаку окупантів потрапив Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Комар та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram у четвер, 30 січня.

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Наслідки обстрілу Краматорська

Як зазначив Філашкін, росіяни обстріляли Краматорськ. Відомо про 13 поранених. Серед них — двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

"Обсяги пошкоджень встановлюємо", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Крім того, пошкоджено три приватні будинки у Костянтинівці. В Іванопіллі через обстріл загинула людина, пошкоджено сім будинків. У Білокузьминівці пошкоджено шість домоволодінь.

Зруйновані будівлі на Донеччині. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Потрапило під атаку й село Комар — 25 будинків пошкоджено, сім — зруйновано повністю. У Часовому Яру поранено людину.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Бережіть себе! Евакуюйтесь", — наголосив Філашкін.

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, росіяни атакували Харків безпілотником "Молнія". Внаслідок обстрілу є руйнування в Холодногірському районі міста.

В ніч проти 30 січня російська армія також атакувала Суми. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку — є поранені.