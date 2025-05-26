По словам представителя ГУР, РФ пытается заменить Красный Крест, однако делает это для внутреннего потребителя и пропаганды

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Скриншот

В СМИ выдвигаются различные версии того, что в последнее время Россия хочет благодаря своим различным организация заменить международную структуру Красный Крест. Однако по мнению ГУР Украины такие попытки являются напрасными.

Ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец дал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Андрей Юсов отметил, что таким образом агрессор хочет подменить различные международные организации своими подвластными институтами. Однако это напрасный труд, ведь Красный Крест отвечает согласно международному праву за контроль и мониторинг выполнения Женевской конвенции участниками вооруженных конфликтов. Эта организация признана международным сообществом.

"Есть четкие международные протоколы, правила. Поэтому любые другие попытки могут быть разве что объяснением для внутренней пропаганды и внутренней аудитории в РФ", — заявил Юсов.

Также Юсов напомнил, что вчерашний обмен пленными был уже 65-м, который провел координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за период полномасштабного вторжения. Удалось вернуть 5 757 граждан Украины.

"Украина не ждет завершения активной фазы и продолжает работу. Несмотря на то, что речь идет о взаимодействии и борьбе с государством-агрессором, которое во многих случаях игнорирует международное гуманитарное право", — заявил представитель ГУР.

Ранее сообщалось, что по словам Юсова, многие украинские военные находятся в плену еще с 2014 года и их не удается вернуть домой. В России заявляют, что они "не подлежат обмену".

Напомним, ранее Юсов объяснил, почему из плена не вернули ни одного "азовца". По его словам, Россия сама определяла, кого готова отдать.