Обмін полоненими — чому не вдається повернути військових з 2014 року

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Багато українських військових, які перебувають в полоні ще з 2014 року, не вдається повернути додому. У Росії заявляють, що вони "не підлягають обміну".

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE.

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Представник ГУР Андрій Юсов після завершення обміну "1000 на 1000" поспілкувався із журналістами. Він наголосив, що багато людей перебувають у полоні РФ ще з 2014 року і Україна знає про кожного із них.

"Коли йдеться, що відповідає Росія, в багатьох випадках може не відповісти нічого. Або формулювання "не підлягає обміну". Або кажуть, що це не військовополонений", — сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що це порушення міжнародного гуманітарного права та чергові злочини проти людяності. Україна робить усе можливе, аби кожен повернувся додому.

Нагадаємо, раніше Юсов пояснив, чому з полону не повернули жодного "азовця". За його словами, Росія сама визначала, кого готова віддати.

Зазначимо, що Новини.LIVE детально повідомили, як відбулося повернення захисників з російського полону.