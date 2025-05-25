Обмен пленными — почему не удается вернуть военных с 2014 года

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Многих украинских военных, которые находятся в плену еще с 2014 года, не удается вернуть домой. В России заявляют, что они "не подлежат обмену".

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Новини.LIVE.

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Представитель ГУР Андрей Юсов после завершения обмена "1000 на 1000" пообщался с журналистами. Он отметил, что многие люди находятся в плену РФ еще с 2014 года и Украина знает о каждом из них.

"Когда речь идет, что отвечает Россия, во многих случаях может не ответить ничего. Или формулировка "не подлежит обмену". Или говорят, что это не военнопленный", — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что это нарушение международного гуманитарного права и очередные преступления против человечности. Украина делает все возможное, чтобы каждый вернулся домой.

Напомним, ранее Юсов объяснил, почему из плена не вернули ни одного "азовца". По его словам, Россия сама определяла, кого готова отдать.

Отметим, что Новини.LIVE подробно сообщили, как произошло возвращение защитников из российского плена.