За словами представника ГУР, РФ намагається замінити Червоний Хрест, проте робить це для внутрішнього споживача і пропаганди

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Скриншот

В ЗМІ висуваються різні версії того, що останній часом Росія хоче завдяки своїм різним організація замінити міжнародну структуру Червоний Хрест. Проте на думку ГУР України такі спроби є марними.

Відповідь на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець дав представник ГУР Андрій Юсов.

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Андрій Юсов зазначив, що таким чином агресор хоче підмінити різні міжнародні організації своїми підвладними інституціями. Проте це марна праця, адже Червоний Хрест відповідає згідно з міжнародним правом за контролем і моніторингом виконання Женевської конвенції учасниками збройних конфліктів. Ця організація визнана міжнародною спільнотою.

"Є чіткі міжнародні протоколи, правила. Тому будь-які інші спроби можуть бути хіба поясненням для внутрішньої пропаганди й внутрішньої аудиторії у РФ", — заявив Юсов.

Також Юсов нагадав, що вчорашній обмін полоненими був вже 65-м, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. Вдалось повернути 5 757 громадян України.

"Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу. Попри те, що мова йде про взаємодію і боротьбу з державою-агресором, яка в багатьох випадках ігнорує міжнародне гуманітарне право", — заявив представник ГУР.

Раніше повідомлялось, що за словами Юсова, багато українських військових перебувають в полоні ще з 2014 року і їх не вдається повернути додому. У Росії заявляють, що вони "не підлягають обміну".

Нагадаємо, раніше Юсов пояснив, чому з полону не повернули жодного "азовця". За його словами, Росія сама визначала, кого готова віддати.