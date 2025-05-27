Запорожскую АЭС Россия хочет использовать в своих целях — снимки из космоса

Российские войска на Запорожской АЭС. Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Россия хочет перезапустить Запорожскую атомную электростанцию и подключить ее к своей сети. Для этого оккупанты уже строят на оккупированной территории Украины линии электропередач.

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама

Читайте также:

РФ хочет использовать ЗАЭС в своих целях

Издание сообщает, что есть спутниковые снимки, которые подтверждают намерения перезапустить Запорожскую АЭС. На временно оккупированной южной части Украины они уже строят линии электропередач, чтобы подключить станцию к собственной сети.

"Это четкое свидетельство намерения Москвы перезапустить и эксплуатировать автономный объект, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров", — говорится в материале.

РФ строит ЛЭП для использования ЗАЭС. Фото: Planet Labs, via Greenpeace

Так, спутниковые снимки показывают, что Россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между Мариуполем и Бердянском с начала февраля 2025 года. Цель этих работ заключается именно в подключении новых линий электропередач к большой подстанции неподалеку Мариуполя. Ранее это подстанция была соединена с ЗАЭС.

В то же время издание отмечает, что точные планы РФ пока остаются неизвестными, ведь непонятно, стремится ли она эксплуатировать станцию после войны или делать это еще во время боевых действий. Даже если россияне захотят сделать это в ближайшее время, они сразу не достигнут желаемого, ведь нужно построить еще несколько линий. Как известно, этот процесс займет немало времени.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что в оккупации Запорожская АЭС не будет должным образом работать. Украина хочет вернуть станцию под свой контроль.

Кроме того, в Энергоатоме назвали количество работников ЗАЭС, которых незаконно удерживает РФ. Нескольких из них "приговорили" к заключению.