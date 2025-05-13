Запорізька АЕС — скільки працівників незаконно утримує РФ

Скільки працівників ЗАЕС утримує РФ — дані Енергоатому
Російські війська незаконно тримають на тимчасово окупованих територіях 13 працівників Запорізької атомної електростанції. З них сімох "засудили" до ув'язнення.
Про це повідомили в Енергоатомі 13 травня.
Працівників ЗАЕС незаконно утримує Росія
У відомстві розповіли, що з початку окупації Запорізької АЕС Росія тисне на атомників, які відмовились переходити на сторону ворога і підписувати будь-які "контракти" з Росатомом.
"Близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, і НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Та відомо щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, сімох з них "засудили" до ув'язнення, троє досі перебувають у тюрмах та чекають фейкових вироків від РФ, а доля ще трьох невідома — вони вважаються зниклими безвісти. Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Росія закатувала до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.
В Енергоатомі стверджують, що наважитись виїхати — складне та важке рішення, але залишатися в небезпеці під наглядом ворожих військ — ще небезпечніше. У відомстві наголосили, що всі позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону.
Нагадаємо, 7 травня окупанти знову атакували ЗАЕС. Внаслідок обстрілу вона втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.
Водночас експертка розповіла, скільки часу після деокупації потрібно, аби відновити Запорізьку АЕС. На це підуть роки.
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