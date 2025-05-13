Запорожская АЭС — сколько работников незаконно удерживает РФ

Запорожская атомная электростанция. Фото: t.me/energoatom_ua

Российские войска незаконно удерживают на временно оккупированных территориях 13 работников Запорожской атомной электростанции. Из них семерых "приговорили" к заключению.

Об этом сообщили в Энергоатоме 13 мая.

Реклама

Читайте также:

Работников ЗАЭС незаконно удерживает Россия

В ведомстве рассказали, что с начала оккупации Запорожской АЭС Россия давит на атомщиков, которые отказались переходить на сторону врага и подписывать любые "контракты" с Росатомом.

"Около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар, и НАЭК "Энергоатом" заботится об их трудоустройстве в других подразделениях общества. Но известно как минимум о 13 работниках Запорожской АЭС, которых оккупанты лишили свободы на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

Как известно, семерых из них "приговорили" к заключению, трое до сих пор находятся в тюрьмах и ждут фейковых приговоров от РФ, а судьба еще трех неизвестна — они считаются пропавшими без вести. Кроме того, в начале полномасштабного вторжения Россия замучила до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука.

В Энергоатоме утверждают, что решиться уехать — сложное и трудное решение, но оставаться в опасности под наблюдением вражеских войск — еще опаснее. В ведомстве отметили, что все лишенные свободы атомщики должны быть немедленно освобождены из российского плена.

Напомним, 7 мая оккупанты снова атаковали ЗАЭС. В результате обстрела она потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи.

В то же время эксперт рассказала, сколько времени после деоккупации нужно, чтобы восстановить Запорожскую АЭС. На это уйдут годы.