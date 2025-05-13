Запорізька АЕС — без України станція не працюватиме

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче повернути Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, в окупації вона не буде працювати належним чином.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належить Україні і ми хочемо її повернути, бо без нас вона не працюватиме.

"Спочатку — припинення вогню, а потім будемо говорити про станцію тощо", — сказав президент.

Так президент відповів на питання журналіста про те, що він думає про заяви спецпредставника США Стіва Віткоффа, який в одному з інтерв'ю сказав, що питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна вирішити через переговори.

Він також додав, що ідеологічно це нагадує сигнали РФ.

Нагадаємо, раніше в Енергоатомі назвали кількість працівників ЗАЕС, яких РФ незаконно утримує в окупації. Більшість з них "засудили" до ув'язнення.

Водночас Зеленський відповів, чи буде перемир'я подарунком для Путіна. Він вважає, що ці 30 днів багато не змінять.