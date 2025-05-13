Запорізька АЕС — без України станція не працюватиме

Без нас не буде працювати — Зеленський про повернення ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче повернути Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, в окупації вона не буде працювати належним чином.
Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.
Україна хоче повернути ЗАЕС
Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належить Україні і ми хочемо її повернути, бо без нас вона не працюватиме.
"Спочатку — припинення вогню, а потім будемо говорити про станцію тощо", — сказав президент.
Так президент відповів на питання журналіста про те, що він думає про заяви спецпредставника США Стіва Віткоффа, який в одному з інтерв'ю сказав, що питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна вирішити через переговори.
Він також додав, що ідеологічно це нагадує сигнали РФ.
Нагадаємо, раніше в Енергоатомі назвали кількість працівників ЗАЕС, яких РФ незаконно утримує в окупації. Більшість з них "засудили" до ув'язнення.
Водночас Зеленський відповів, чи буде перемир'я подарунком для Путіна. Він вважає, що ці 30 днів багато не змінять.
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