Перемир'я України і РФ — чи стане це подарунком для Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 30-денне перемир'я не стане подарунком для російського диктатора Володимира Путіна, аби відновити сили. За його словами, цього часу надто мало.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Ніхто не знає наперед, що буде і що станеться. Я вважаю, що цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто, 30-денне припинення вогню це більше про деескалацію і можливість відкрити діалог", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що США і Європа так гостро реагують саме тому, аби почати прямий діалог з РФ щодо припинення війни.

Водночас президент висловився про вимогу РФ припинити постачання зброї в Україну на час перемир'я. Глава держави пояснив, що потрібна зброя та техніка від США вже місяцями перебуває в Європі. За його словами, росіяни не розбираються у процесах постачання військової допомоги.

"Це не допоможе і ця умова не структурна. Про це можуть говорити лише люди, які не розбираються у форматах постачання зброї", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в ОП висунули ультиматум Росії щодо перемовин у Стамбулі. Україна хоче зустрічі лише з Путіним, а не нижчими посадовцями.

Водночас в Путіна заявили, що Росія готується до переговорів у Туреччині 15 травня. Однак детальнішої інформації там не надали.