Перемирие Украины и РФ — станет ли это подарком для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 30-дневное перемирие не станет подарком для российского диктатора Владимира Путина, чтобы восстановить силы. По его словам, это достаточно мало времени.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции 13 мая, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Никто не знает наперед, что будет и что произойдет. Я считаю, что этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы на полную. То есть, 30-дневное прекращение огня это больше о деэскалации и возможности открыть диалог", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что США и Европа так остро реагируют именно поэтому, чтобы начать прямой диалог с РФ о прекращении войны.

В то же время президент высказался о требовании РФ прекратить поставки оружия в Украину на время перемирия. Глава государства пояснил, что нужное оружие и техника от США уже месяцами находится в Европе. По его словам, россияне не разбираются в процессах поставки военной помощи.

"Это не поможет и это условие не структурное. Об этом могут говорить только люди, которые не разбираются в форматах поставки оружия", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в ОП выдвинули ультиматум России относительно переговоров в Стамбуле. Украина хочет встречи только с Путиным, а не низшими должностными лицами.

В то же время у Путина заявили, что Россия готовится к переговорам в Турции 15 мая. Однако более подробной информации там не предоставили.