Запорожская АЭС — без Украины станция не будет работать

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, в оккупации она не будет работать должным образом.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции 13 мая, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Зеленский отметил, что Запорожская АЭС принадлежит Украине и мы хотим ее вернуть, потому что без нас она не будет работать.

"Сначала — прекращение огня, а потом будем говорить о станции и т.д.", — сказал президент.

Так президент ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о заявлениях спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который в одном из интервью сказал, что вопрос оккупированных территорий, ЗАЭС и доступа Украины к водным путям можно решить через переговоры.

Он также добавил, что идеологически это напоминает сигналы РФ.

Напомним, ранее в Энергоатоме назвали количество работников ЗАЭС, которых РФ незаконно удерживает в оккупации. Большинство из них "приговорили" к заключению.

В то же время Зеленский ответил, будет ли перемирие подарком для Путина. Он считает, что эти 30 дней много не изменят.