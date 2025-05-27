Запорізьку АЕС Росія хоче використати в своїх цілях — знімки з космосу

Російські війська на Запорізькій АЕС. Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Росія хоче перезапустити Запорізьку атомну електростанцію та під'єднати її до своєї мережі. Для цього окупанти вже будують на окупованій території України лінії електропередач.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання повідомляє, що є супутникові знімки, які підтверджують наміри перезапустити Запорізьку АЕС. На тимчасово окупованій південній частині України вони вже будують лінії електропередач, аби підключити станцію до власної мережі.

"Це найчіткіше свідчення наміру Москви перезапустити та експлуатувати автономний об'єкт, попри ризики та заклики розв'язати питання статусу станції в рамках мирних переговорів", — йдеться у матеріалі.

РФ будує ЛЕП для використання ЗАЕС. Фото: Planet Labs, via Greenpeace

Так, супутникові знімки показують, що Росія будує понад 50 миль ліній електропередач та опор між Маріуполем та Бердянськом з початку лютого 2025 року. Мета цих робіт полягає саме в підключенні нових ліній електропередач до великої підстанції неподалік Маріуполя. Раніше це підстанція була з'єднана із ЗАЕС.

Водночас видання зазначає, що точні плани РФ наразі залишаються невідомими, адже незрозуміло, чи вона прагне експлуатувати станцію після війни, чи робити це ще під час бойових дій. Навіть, якщо росіяни захочуть зробити це найближчим часом, вони одразу не досягнуть бажаного, адже потрібно побудувати ще кілька ліній. Як відомо, цей процес займе чимало часу.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський наголосив, що в окупації Запорізька АЕС не буде належно працювати. Україна хоче повернути станцію під свій контроль.

Крім того, в Енергоатомі назвали кількість працівників ЗАЕС, яких незаконно утримує РФ. Кількох з них "засудили" до ув'язнення.