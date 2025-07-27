РФ готовит масштабные атаки на Украину — анализ ISW

Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Россия наращивает производство ракет и беспилотников. Это свидетельствует о том, что враг готовится к более массированным и масштабным ударам по Украине уже этой осенью.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Прогнозы ISW относительно дальнейших атак РФ на Украину

Аналитики ISW проанализировали последние массированные удары российских войск по Украине. По их прогнозам, страна-агрессор наращивает производство ракет и дронов, и в дальнейшем планирует наносить более масштабные удары по украинским городам.

В ISW напомнили, что в ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Украине.

"Российские военные использовали более плотную концентрацию ракет во время последних ударов. Различные сообщения указывают на то, что российская оборонная промышленность увеличивает свои мощности по производству ракет и дронов. Увеличение производства ракет и дронов, вероятно, позволит России продолжать наносить более масштабные удары по Украине осенью 2025 года", — отмечают эксперты ISW.

По оценке аналитиков, Россия сможет наносить удары по Украине, используя до 2000 беспилотников за одну ночь до ноября 2025 года, если текущая тенденция роста использования российских дронов ночью продолжится.

"Все большие российские ударные пакеты подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей Украины в области противовоздушной обороны, в частности с помощью американских систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет", — отметили аналитики ISW.

Напомним, что в ночь на 26 июля российские войска массированно атаковали Украину — враг выпустил 208 БпЛА и 27 ракет различных типов.

На этот массированный обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что оставлять это без ответа нельзя.