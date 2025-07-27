РФ готує масштабні атаки на Україну — аналіз ISW

Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Росія нарощує виробництво ракет та безпілотників. Це свідчить про те, що ворог готується до більш масованих та масштабних ударів по Україні вже цієї осені.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Прогнози ISW щодо подальших атак РФ на Україну

Аналітики ISW проаналізували останні масовані удари російських військ по Україні. За їхніми прогнозами, країна-агресорка нарощує виробництво ракет та дронів, і надалі планує завдавати масштабніших ударів по українських містах.

В ISW нагадали, що у ніч проти 26 липня російські війська завдали комбінованого удару ракетами та дронами по Україні.

"Російські військові використовували більш щільну концентрацію ракет під час останніх ударів. Різні повідомлення вказують на те, що російська оборонна промисловість збільшує свої потужності з виробництва ракет і дронів. Збільшення виробництва ракет і дронів, ймовірно, дозволить Росії продовжувати завдавати більш масштабних ударів по Україні восени 2025 року", — зазначають експерти ISW.

За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року, якщо поточна тенденція зростання використання російських дронів вночі продовжиться.

"Все більші російські ударні пакети підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей України в галузі протиповітряної оборони, зокрема за допомогою американських систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть ефективно протидіяти загрозам російських балістичних ракет", — наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 липня російські війська масовано атакували Україну — ворог випустив 208 БпЛА та 27 ракет різних типів.

На цей масований обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський й зазначив, що залишати це без відповіді не можна.