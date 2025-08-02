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Главная Армия РФ готовит великое перевооружение — Буданов раскрыл планы Кремля

РФ готовит великое перевооружение — Буданов раскрыл планы Кремля

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 13:26
Кирилл Буданов заявил о масштабной подготовке России к войне против НАТО
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Россия разрабатывает планы самого масштабного перевооружения своей армии со времен 1980-х годов. Таким образом Кремль готовится воевать против НАТО.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук, обнародованном на YouTube.

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Буданов прокомментировал свое заявление о планах России перевооружиться на сумму в 1,1 трлн долларов. По его словам, вопрос не в том, чтобы сделать лучшее оружие, а чтобы быть готовой к возможной войне против НАТО.

"Этот документ, я очень хорошо его знаю, о документе, в котором 1,1 трлн долларов США... Так вот, задача №1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", — пояснил глава ГУР.

Напомним, что недавно Буданов заявил о планах РФ впервые со времен СССР перевооружить армию до 2036 года. Россия имеет целью разрушить текущий безопасностный и экономический порядок.

Также глава ГУР заверил, что России не удастся захватить Донецкую область до конца 2025 года. Буданов раскрыл планы врага.

НАТО Кирилл Буданов війна Россия подготовка
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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