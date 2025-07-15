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Головна Армія Буданов розповів Келлогу про плани РФ до 2036 року

Буданов розповів Келлогу про плани РФ до 2036 року

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 13:57
Буданов зустрівся з Келлогом — розповів про плани РФ до 2036 року
Кирило Буданов на брифінгу з Кітом Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 14 липня, під час візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога в Київ, розповів йому про плани РФ до 2036 року. Крім того, Кремль готує збройний конфлікт ще й проти країн НАТО.

Про це повідомила пресслужба ГУР 15 липня. 

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Зазначається, що 14 липня відбувся спільний брифінг представників сектору безпеки й оборони України під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова для делегації США на чолі з Кітом Келогом.

На цій зустрічі були присутні Кирило Буданов та його заступник Вадим Скібіцький, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, а також представники розвідувального співтовариства.

Делегацію США ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до війни не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною — вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", — наголосив Кирило Буданов.

Начальник ГУР також висловив вдячність уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України.

"Росія визнає лише силу — саме через неї ми досягнемо стійкого миру", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, 14 липня з Кітом Келлогом також зустрівся Володимир Зеленський. Сторони обговорили шляхи до миру та посилення протиповітряної оборони нашої країни.

У своєму вечірньому відеозверненні президент прокоментував зустріч зі спецпредставником Трампа.  Як повідомив глава держави, розмова була продуктивною та зосередженою на безпекових викликах. 

Кирило Буданов війна в Україні ГУР Росія Кіт Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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