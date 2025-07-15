Буданов встретился с Келлогом — рассказал о планах РФ до 2036 года

Кирилл Буданов на брифинге с Китом Келлогом. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 14 июля, во время визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев, рассказал ему о планах РФ до 2036 года. Кроме того, Кремль готовит вооруженный конфликт еще и против стран НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР 15 июля.

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Отмечается, что 14 июля состоялся совместный брифинг представителей сектора безопасности и обороны Украины под председательством министра обороны Рустема Умерова для делегации США во главе с Китом Келогом.

На этой встрече присутствовали Кирилл Буданов и его заместитель Вадим Скибицкий, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, а также представители разведывательного сообщества.

Делегацию США ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к войне не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной — они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Начальник ГУР также выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Россия признает только силу — именно через нее мы достигнем устойчивого мира", — подчеркнул Буданов.

Напомним, 14 июля с Китом Келлогом также встретился Владимир Зеленский. Стороны обсудили пути к миру и усиление противовоздушной обороны нашей страны.

В своем вечернем видеообращении президент прокомментировал встречу со спецпредставителем Трампа. Как сообщил глава государства, разговор был продуктивным и сосредоточенным на вызовах безопасности.