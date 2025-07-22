Росія планує витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння до 2036 року, — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Росія планує витратити близько 1,1 трлн доларів США на масштабне переозброєння до 2036 року. Кремль мобілізує політичні, економічні та соціальні ресурси для підготовки до великої війни.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час щорічної наради послів України у вівторок, 22 липня.

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За словами Буданова, йдеться про найбільшу програму озброєння РФ із моменту розпаду Радянського Союзу. Кремль мобілізує політичні, економічні та соціальні ресурси для підготовки до великої війни.

Керівник ГУР зазначив, що в межах військової реформи у РФ вже створені два нові військові округи — Московський та Ленінградський. Також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", — каже розвідник.

Буданов підкреслив, що Росія активно використовує гібридні методи впливу, вдаючись до інформаційних та кібератак, а також намагається втручатися у демократичні процеси за кордоном через контрольовані ЗМІ та лідерів думок.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім — Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", — наголосив Буданов.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів спецпредставнику президента США Кіту Келлогу про плани РФ до 2036 року. Також він сказав, чи можливе припинення вогню у 2025 році.