Россия планирует потратить около 1,1 трлн долл. США на перевооружение до 2036 года, - Буданов

РФ впервые со времен СССР перевооружит армию — детали от Буданова
Россия планирует потратить около 1,1 трлн долларов США на масштабное перевооружение до 2036 года. Кремль мобилизует политические, экономические и социальные ресурсы для подготовки к большой войне.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время ежегодного совещания послов Украины во вторник, 22 июля.
Россия перевооружает армию
По словам Буданова, речь идет о крупнейшей программе вооружения РФ с момента распада Советского Союза. Кремль мобилизует политические, экономические и социальные ресурсы для подготовки к большой войне.
Руководитель ГУР отметил, что в рамках военной реформы в РФ уже созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Также запланировано формирование новых дивизий, соединений и частей.
"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси- силы: ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", — говорит разведчик.
Буданов подчеркнул, что Россия активно использует гибридные методы воздействия, прибегая к информационным и кибератакам, а также пытается вмешиваться в демократические процессы за рубежом через контролируемые СМИ и лидеров мнений.
"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", — подчеркнул Буданов.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал спецпредставителю президента США Киту Келлогу о планах РФ до 2036 года. Также он сказал, возможно ли прекращение огня в 2025 году.
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