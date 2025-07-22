Россия планирует потратить около 1,1 трлн долл. США на перевооружение до 2036 года, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

Россия планирует потратить около 1,1 трлн долларов США на масштабное перевооружение до 2036 года. Кремль мобилизует политические, экономические и социальные ресурсы для подготовки к большой войне.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время ежегодного совещания послов Украины во вторник, 22 июля.

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По словам Буданова, речь идет о крупнейшей программе вооружения РФ с момента распада Советского Союза. Кремль мобилизует политические, экономические и социальные ресурсы для подготовки к большой войне.

Руководитель ГУР отметил, что в рамках военной реформы в РФ уже созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Также запланировано формирование новых дивизий, соединений и частей.

"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси- силы: ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", — говорит разведчик.

Буданов подчеркнул, что Россия активно использует гибридные методы воздействия, прибегая к информационным и кибератакам, а также пытается вмешиваться в демократические процессы за рубежом через контролируемые СМИ и лидеров мнений.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", — подчеркнул Буданов.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал спецпредставителю президента США Киту Келлогу о планах РФ до 2036 года. Также он сказал, возможно ли прекращение огня в 2025 году.