Кирило Буданов заявив про масштабну підготовку Росії до війни проти НАТО

Голова ГУР України Кирило Буданов. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Росія розробляє плани наймасштабнішого переозброєння своєї армії з часів 1980-х років. Таким чином Кремль готується воювати проти НАТО.

Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому на YouTube.

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Буданов про плани РФ щодо НАТО

Буданов прокоментував свою заяву про плани Росії переозброїтися на суму в 1,1 трлн доларів. За його словами, питання не в тому, щоб зробити кращу зброю, а щоб бути готовою до можливої війни проти НАТО.

"Цей документ, я дуже гарно його знаю, про документ, в якому 1,1 трлн доларів США... Так от, завдання №1, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го року. Далі вже піде все на спад", — пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, що нещодавно Буданов заявив про плани РФ вперше з часів СРСР переозброїти армію до 2036 року. Росія має за мету зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок.

Також голова ГУР запевнив, що Росії не вдасться захопити Донеччину до кінця 2025 року. Буданов розкрив плани ворога.