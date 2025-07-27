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Главная Армия РФ атаковала с шести направлений — сколько дронов сбила ПВО

РФ атаковала с шести направлений — сколько дронов сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 11:40
Обстрелы Украины 27 июля — сколько дронов сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Фото: Новинарня

Российская оккупационная армия в ночь на 27 июля атаковали Украину ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. В общем, враг осуществил пуски БпЛА с шести направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обстрелы Украины ночью 27 июля

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине 83 ударные БпЛА и беспилотники-имитаторы с шести направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Обстріли України 27 липня
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

"По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание пяти БпЛА в трех локациях, еще на двух — упали сбитые обломки.

Напомним, вечером 26 июля РФ ударила по Степногорску в Запорожской области. Тела двух человек обнаружили на пепелище на месте разрушенного дома.

Кроме того, днем 27 июля взрывы раздавались в Хмельницкой области. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников России.

обстрелы ППО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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