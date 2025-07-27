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Головна Армія Вибухи у Хмельницькій області — яке місто під загрозою удару

Вибухи у Хмельницькій області — яке місто під загрозою удару

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 09:35
Вибухи в Хмельницькій області 27 липня — подробиці
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: кадр із відео

У Хмельницькій області пролунали вибухи вранці неділі 27 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників Росії. 

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Вибухи в Хмельницькій області 27 липня

"У Хмельницькій області чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", — зазначено в дописі.

Вибухи у Хмельницькій області — яке місто під загрозою удару - фото 1
Повідомлення "Суспільного" у Telegram. Фото: скриншот

Наразі у Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляють про підвищену небезпеку мешканців Старокостянтинова.

Вибухи у Хмельницькій області — яке місто під загрозою удару - фото 2
Повідомлення Повітряних сил у Telegram. Фото: скриншот

Також під загрозою удару російських БпЛА такі області:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Запорізька.
Атака на Хмельницьк 27 липня
Небезпека в Україні 27 липня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи було чути в Київській області вранці 27 липня. Російські загарбники атакували регіон "шахедами".

Також ми повідомляли, що РФ вдарила по Дніпропетровській області. Внаслідок цього місцеві жителі отримали поранення, а низка житлових будинків зруйнована.

Додамо, що росіяни обстріляли Харків та Суми в ніч проти 27 липня. Пошкоджені приватні будинки та постраждали люди.

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Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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