Вибухи в Хмельницькій області 27 липня — подробиці

Вибухи у Хмельницькій області — яке місто під загрозою удару
У Хмельницькій області пролунали вибухи вранці неділі 27 липня. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників Росії.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
Вибухи в Хмельницькій області 27 липня
"У Хмельницькій області чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", — зазначено в дописі.
Наразі у Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляють про підвищену небезпеку мешканців Старокостянтинова.
Також під загрозою удару російських БпЛА такі області:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Запорізька.
Нагадаємо, що вибухи було чути в Київській області вранці 27 липня. Російські загарбники атакували регіон "шахедами".
Також ми повідомляли, що РФ вдарила по Дніпропетровській області. Внаслідок цього місцеві жителі отримали поранення, а низка житлових будинків зруйнована.
Додамо, що росіяни обстріляли Харків та Суми в ніч проти 27 липня. Пошкоджені приватні будинки та постраждали люди.
Читайте Новини.LIVE!