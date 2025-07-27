Обстріли Дніпропетровської області 27 липня — поранено 4 людей

РФ атакувала два райони Дніпропетровщини — є поранені
Російські війська 27 липня атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів четверо людей отримали поранення та пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріли Дніпропетровської області
Лисак розповів, що з вечора 26 липня і до ранку 27 липня окупанти вдарили по Нікопольському районі з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Крім того, вони скеровували fpv-дрони та скидали боєприпаси з БпЛА. Під ворожим вогнем також опинився райцентр та Марганецька громада.
Внаслідок атаки постраждали четверо людей — чоловіки 47 та 60 років та дві жінки 40 й 58 років. Наразі вони під наглядом лікарів. Зазначається, що у населених пунктах пошкоджено п'ять приватних будинків і лінія електропередач.
Водночас на Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив fpv-дронами. Минулося без поранених. Серед пошкодженого — інфраструктура та оселя місцевих.
Нагадаємо, в ніч проти 27 липня росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.
Крім того, ввечері, 26 липня, окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
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