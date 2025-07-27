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Головна Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини — є поранені

РФ атакувала два райони Дніпропетровщини — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 08:39
Обстріли Дніпропетровської області 27 липня — поранено 4 людей
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська 27 липня атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів четверо людей отримали поранення та пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Обстріли Дніпропетровської області

Лисак розповів, що з вечора 26 липня і до ранку 27 липня окупанти вдарили по Нікопольському районі з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Крім того, вони скеровували fpv-дрони та скидали боєприпаси з БпЛА. Під ворожим вогнем також опинився райцентр та Марганецька громада.

Обстріли Дніпропетровської області
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпропетровську область 27 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок атаки постраждали четверо людей — чоловіки 47 та 60 років та дві жінки 40 й 58 років. Наразі вони під наглядом лікарів. Зазначається, що у населених пунктах пошкоджено п'ять приватних будинків і лінія електропередач. 

Водночас на Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив fpv-дронами. Минулося без поранених. Серед пошкодженого — інфраструктура та оселя місцевих.

Нагадаємо, в ніч проти 27 липня росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.

Крім того, ввечері, 26 липня, окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

росіяни Дніпропетровська область обстріли війна в Україні постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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