Обстрелы Днепропетровской области 27 июля — ранены 4 человека

РФ атаковала два района Днепропетровщины — есть раненые
Российские войска 27 июля атаковали два района Днепропетровской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения и повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Днепропетровской области
Лысак рассказал, что с вечера 26 июля и до утра 27 июля оккупанты ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Кроме того, они направляли fpv-дроны и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Под вражеским огнем также оказался райцентр и Марганецкая громада.
В результате атаки пострадали четыре человека — мужчины 47 и 60 лет и две женщины 40 и 58 лет. Сейчас они под наблюдением врачей. Отмечается, что в населенных пунктах повреждены пять частных домов и линия электропередач.
В то же время на Синельниковщине шумно было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил fpv-дронами, обошлось без раненых. Среди поврежденного — инфраструктура и дом местных.
Напомним, в ночь на 27 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горит частный дом.
Кроме того, вечером, 26 июля, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады. В результате обстрела пострадали люди.
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