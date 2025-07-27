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Главная Армия РФ атаковала два района Днепропетровщины — есть раненые

РФ атаковала два района Днепропетровщины — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 08:39
Обстрелы Днепропетровской области 27 июля — ранены 4 человека
Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска 27 июля атаковали два района Днепропетровской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения и повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Днепропетровской области

Лысак рассказал, что с вечера 26 июля и до утра 27 июля оккупанты ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Кроме того, они направляли fpv-дроны и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Под вражеским огнем также оказался райцентр и Марганецкая громада.

Обстріли Дніпропетровської області
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпропетровську область 27 липня
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки пострадали четыре человека — мужчины 47 и 60 лет и две женщины 40 и 58 лет. Сейчас они под наблюдением врачей. Отмечается, что в населенных пунктах повреждены пять частных домов и линия электропередач.

В то же время на Синельниковщине шумно было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил fpv-дронами, обошлось без раненых. Среди поврежденного — инфраструктура и дом местных.

Напомним, в ночь на 27 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горит частный дом.

Кроме того, вечером, 26 июля, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады. В результате обстрела пострадали люди.

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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