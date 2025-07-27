Обстрелы Днепропетровской области 27 июля — ранены 4 человека

Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска 27 июля атаковали два района Днепропетровской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения и повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что с вечера 26 июля и до утра 27 июля оккупанты ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Кроме того, они направляли fpv-дроны и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Под вражеским огнем также оказался райцентр и Марганецкая громада.

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки пострадали четыре человека — мужчины 47 и 60 лет и две женщины 40 и 58 лет. Сейчас они под наблюдением врачей. Отмечается, что в населенных пунктах повреждены пять частных домов и линия электропередач.

В то же время на Синельниковщине шумно было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил fpv-дронами, обошлось без раненых. Среди поврежденного — инфраструктура и дом местных.

Напомним, в ночь на 27 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горит частный дом.

Кроме того, вечером, 26 июля, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады. В результате обстрела пострадали люди.