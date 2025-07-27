Взрывы в Хмельницкой области 27 июля — подробности

Взрывы в Хмельницкой области — какой город под угрозой удара
В Хмельницкой области прогремели взрывы утром воскресенья 27 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников России.
Об этом сообщает издание "Суспільне".
Взрывы в Хмельницкой области 27 июля
"В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.
Сейчас в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщают о повышенной опасности жителей Староконстантинова.
Также под угрозой удара российских БпЛА такие области:
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Запорожская.
Напомним, что взрывы были слышны в Киевской области утром 27 июля. Российские захватчики атаковали регион "шахедами".
Также мы сообщали, что РФ ударила по Днепропетровской области. Вследствие этого местные жители получили ранения, а ряд жилых домов разрушены.
Добавим, что россияне обстреляли Харьков и Сумы в ночь на 27 июля. Повреждены частные дома и пострадали люди.
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