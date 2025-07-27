Взрывы в Хмельницкой области 27 июля — подробности

Пожар в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Хмельницкой области прогремели взрывы утром воскресенья 27 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников России.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Взрывы в Хмельницкой области 27 июля

"В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.

Сообщение "Суспільного" в Telegram. Фото: скриншот

Сейчас в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщают о повышенной опасности жителей Староконстантинова.

Сообщение Воздушных сил в Telegram. Фото: скриншот

Также под угрозой удара российских БпЛА такие области:

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Запорожская.

Опасность в Украине 27 июля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы были слышны в Киевской области утром 27 июля. Российские захватчики атаковали регион "шахедами".

Также мы сообщали, что РФ ударила по Днепропетровской области. Вследствие этого местные жители получили ранения, а ряд жилых домов разрушены.

Добавим, что россияне обстреляли Харьков и Сумы в ночь на 27 июля. Повреждены частные дома и пострадали люди.