Обстріли Запоріжжя 27 липня — в Степногірську загинули люди

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 26 липня обстріляли Степногірськ у Запорізькій області. Сьогодні на місці зруйнованого будинку знайшли тіла двох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров 27 липня.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Запорізької області

"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську", — написав Федоров.

За його словами, окупанти 26 липня вдарили по прифронтовому селищу реактивними системами залпового вогню.

Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.

Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 27 липня росіяни атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього є поранені та пошкоджені будинки.

Крім того, цієї ночі окупанти масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.