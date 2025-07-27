Обстріли Запоріжжя 27 липня — в Степногірську загинули люди

РФ вдарила по Запоріжжю — на згарищі виявили тіла загиблих
Російські війська 26 липня обстріляли Степногірськ у Запорізькій області. Сьогодні на місці зруйнованого будинку знайшли тіла двох людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров 27 липня.
Обстріли Запорізької області
"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську", — написав Федоров.
За його словами, окупанти 26 липня вдарили по прифронтовому селищу реактивними системами залпового вогню.
Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.
Нагадаємо, 27 липня росіяни атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього є поранені та пошкоджені будинки.
Крім того, цієї ночі окупанти масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.
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