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Головна Армія РФ вдарила по Запоріжжю — на згарищі виявили тіла загиблих

РФ вдарила по Запоріжжю — на згарищі виявили тіла загиблих

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 10:10
Обстріли Запоріжжя 27 липня — в Степногірську загинули люди
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 26 липня обстріляли Степногірськ у Запорізькій області. Сьогодні на місці зруйнованого будинку знайшли тіла двох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров 27 липня. 

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"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську", — написав Федоров.

За його словами, окупанти 26 липня вдарили по прифронтовому селищу реактивними системами залпового вогню.

Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.

Обстріли Запорізької області 26 липня
Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 27 липня росіяни атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього є поранені та пошкоджені будинки. 

Крім того, цієї ночі окупанти масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.

росіяни Запорізька область обстріли війна в Україні жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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