Обстрелы Запорожья 27 июля — в Степногорске погибли люди

РФ ударила по Запорожью — на пепелище обнаружили тела погибших
Российские войска 26 июля обстреляли Степногорск в Запорожской области. Сегодня на месте разрушенного дома нашли тела двух человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров 27 июля.
Обстрелы Запорожской области
"Тела двух людей сегодня обнаружили на пепелище на месте разрушенного Россией дома в Степногорске", — написал Федоров.
По его словам, оккупанты 26 июля ударили по прифронтовому поселку реактивными системами залпового огня.
В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. Погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина.
Напомним, 27 июля россияне атаковали два района Днепропетровской области. В результате этого есть раненые и повреждены дома.
Кроме того, этой ночью оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горит частный дом.
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