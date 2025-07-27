Обстрелы Запорожья 27 июля — в Степногорске погибли люди

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 июля обстреляли Степногорск в Запорожской области. Сегодня на месте разрушенного дома нашли тела двух человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров 27 июля.

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"Тела двух людей сегодня обнаружили на пепелище на месте разрушенного Россией дома в Степногорске", — написал Федоров.

По его словам, оккупанты 26 июля ударили по прифронтовому поселку реактивными системами залпового огня.

В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. Погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, 27 июля россияне атаковали два района Днепропетровской области. В результате этого есть раненые и повреждены дома.

Кроме того, этой ночью оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горит частный дом.