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Головна Армія РФ атакувала з шести напрямків — скільки дронів збила ППО

РФ атакувала з шести напрямків — скільки дронів збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 11:40
Обстріли України 27 липня — скільки дронів збила ППО
Мобільна група ППО. Фото: Новинарня

Російська окупаційна армія у ніч проти 27 липня атакувала Україну ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Загалом, ворог здійснив пуски БпЛА із шести напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти випустили по Україні 83 ударні БпЛА і безпілотники-імітатори з шести напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Обстріли України 27 липня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

"За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні. 

Водночас зафіксовано влучання п'яти БпЛА у трьох локаціях, ще на двох — впали збиті уламки. 

Нагадаємо, ввечері 26 липня РФ вдарила по Степногірську у Запорізькій області. Тіла двох людей виявили на згарищі на місці зруйнованого будинку. 

Крім того, вдень 27 липня вибухи лунали у Хмельницькій області. В регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників Росії. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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