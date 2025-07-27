Обстріли України 27 липня — скільки дронів збила ППО

РФ атакувала з шести напрямків — скільки дронів збила ППО
Російська окупаційна армія у ніч проти 27 липня атакувала Україну ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Загалом, ворог здійснив пуски БпЛА із шести напрямків.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріли України вночі 27 липня
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти випустили по Україні 83 ударні БпЛА і безпілотники-імітатори з шести напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
Водночас зафіксовано влучання п'яти БпЛА у трьох локаціях, ще на двох — впали збиті уламки.
Нагадаємо, ввечері 26 липня РФ вдарила по Степногірську у Запорізькій області. Тіла двох людей виявили на згарищі на місці зруйнованого будинку.
Крім того, вдень 27 липня вибухи лунали у Хмельницькій області. В регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників Росії.
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