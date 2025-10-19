Россияне дронами атаковали Украину — сколько целей сбила ПВО ночью

Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Південь"/Facebook

В ночь на 19 октября российские захватчики беспилотниками атаковали Украину. Однако украинские защитники неба уничтожили значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 19 октября.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину 19 октября — результаты работы ПВО

В ночь на 19 октября (с 19:00 18 октября) российские оккупанты атаковали Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ. Около 40 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение врага отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. По данным ПС, зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 7 локациях.

Недавно Сырский сообщил, что российские оккупанты за сентябрь увеличили число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза.

В Генштабе ВСУ рассказали, на каких участках фронта самая тяжелая ситуация.