Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На каких участках фронта самая тяжелая ситуация — сводка Генштаба

На каких участках фронта самая тяжелая ситуация — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 10:17
обновлено: 10:17
Ситуация на фронте 18 октября — сводка Генштаба
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В Украине начались 1 333-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в субботу, 18 октября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на фронте 18 октября — сводка Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, вчера российские захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и осуществили 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Фронт
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.

ЗСУ фронт
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

ЗСУ
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.

Генштаб про фронт
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя противник семь раз атаковал позиции наших войск.

Краматорський напрямок
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Фронт яка ситуація
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

Ситуація на полі бою
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска.

Генштаб про війну
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка.

війна в Україні ситуація
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

фронт ситуація
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.

війна в Україні
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, по данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 150 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

Недавно Сырский рассказал, на каких направлениях россияне пытаются наступать.

Также Сырский сообщал, что российские войска увеличили число примененных средств воздушного нападения.

россияне обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации