Ситуація на фронті 18 жовтня — зведення Генштабу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

В Україні розпочалася 1 333-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, 18 жовтня.

За даними Генштабу, вчора російські загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов’янському напрямку у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник сім разів атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Степногірськ та Степове.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за даними Генштабу, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 150 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нещодавно Сирський розповів, на яких напрямках росіяни намагаються наступати.

Також Сирський повідомляв, що російські війська збільшили число застосованих засобів повітряного нападу.