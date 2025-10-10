Ситуація на фронті — росіяни використовують більше дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російські війська за вересень збільшили число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. Українська протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook 10 жовтня.

Ситуація на фронті станом на 10 жовтня

Сирський розповів, що ситуація на фронті залишається складною. Українські захисники зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат. Так, за вересень загальні втрати окупантів склали 28,5 тис. осіб.

За словами Головнокомандувача, наші військові тримають активну оборону та водночас триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

"Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області. Дякую нашим воїнам за стійкість і результативність!" — наголосив генерал.

Водночас він наголосив, що попереду чекають нові випробування, адже за місяць окупанти збільшили число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, потрібно докласти додаткові зусилля, аби прикрити тилову енергетику, критичну інфраструктуру та логістику.

"Ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%", — розповів Олександр Сирський.

Крім того, головком відзначив, що активізується створення нового роду військ — Безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Також вдосконалюється система штурмових військ і формується командування Кіберсил.

Водночас у Збройних Силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління. Генерал пояснив, що вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність. Відтак завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ, утвореним на основі оперативних командувань. Зазначається, що командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами.

Нагадаємо, раніше речник ОК "Південь" Владислав Волошин розповів, що росіяни активізувалися на півдні країни і ситуація там загострюється. Окупанти збільшують кількість штурмів та артилерійських обстрілів.

Водночас в ISW пояснили, як росіяни виживають на фронті. До прикладу, у районі Сум підрозділи окупантів залишилися без води й змушені збирати та пити дощову.