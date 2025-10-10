Ситуация на фронте — россияне используют больше дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Российские войска за сентябрь увеличили число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. Украинская противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook 10 октября.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 октября

Сырский рассказал, что ситуация на фронте остается сложной. Украинские защитники сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери. Так, за сентябрь общие потери оккупантов составили 28,5 тыс. человек.

По словам Главнокомандующего, наши военные держат активную оборону и одновременно продолжается контрнаступательная операция на Добропольском направлении.

"Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области. Спасибо нашим воинам за стойкость и результативность!" — подчеркнул генерал.

В то же время он отметил, что впереди ждут новые испытания, ведь за месяц оккупанты увеличили число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, нужно приложить дополнительные усилия, чтобы прикрыть тыловую энергетику, критическую инфраструктуру и логистику.

"Враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины. Есть успехи в реализации программы DeepStrike. В прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70. Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности переработка нефти в России уменьшена на 21%", — рассказал Александр Сырский.

Кроме того, главком отметил, что активизируется создание нового рода войск — Беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Также совершенствуется система штурмовых войск и формируется командование Киберсил.

В то же время в Вооруженных Силах Украины продолжаются мероприятия оптимизации органов военного управления. Генерал пояснил, что они призваны усовершенствовать, упростить эту систему и повысить ее эффективность. Поэтому завершили свою деятельность ОСУВ и ОТГ, зато их функции передаются группировкам войск, образованным на основе оперативных командований. Отмечается, что командование объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

Напомним, ранее представитель ОК "Юг" Владислав Волошин рассказал, что россияне активизировались на юге страны и ситуация там обостряется. Оккупанты увеличивают количество штурмов и артиллерийских обстрелов.

В то же время в ISW объяснили, как россияне выживают на фронте. К примеру, в районе Сум подразделения оккупантов остались без воды и вынуждены собирать и пить дождевую.