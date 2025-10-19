Відео
Головна Армія РФ атакувала Україну з п'яти напрямків — зведення Повітряних сил

РФ атакувала Україну з п'яти напрямків — зведення Повітряних сил

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:13
Оновлено: 09:13
Росіяни дронами атакували Україну — скільки цілей збила ППО вночі
Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

У ніч проти 19 жовтня російські загарбники безпілотниками атакували Україну. Однак українські оборонці неба знищили значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 19 жовтня.


Атака РФ на Україну
Звіт про результати роботи ППО. Фото: командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну 19 жовтня — результати роботи ППО

У ніч проти 19 жовтня (з 19:00 18 жовтня) російські окупанти атакували Україну  62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 40 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. За даними ПС, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Нещодавно Сирський повідомив, що російські окупанти за вересень збільшили число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза.

У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких ділянках фронту найважча ситуація.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
