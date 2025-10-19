Росіяни дронами атакували Україну — скільки цілей збила ППО вночі

РФ атакувала Україну з п'яти напрямків — зведення Повітряних сил
У ніч проти 19 жовтня російські загарбники безпілотниками атакували Україну. Однак українські оборонці неба знищили значну частину ворожих цілей.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 19 жовтня.
Атака РФ на Україну 19 жовтня — результати роботи ППО
У ніч проти 19 жовтня (з 19:00 18 жовтня) російські окупанти атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 40 із них — "Шахеди".
Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.
На жаль, не минулося без наслідків. За даними ПС, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Нещодавно Сирський повідомив, що російські окупанти за вересень збільшили число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза.
У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких ділянках фронту найважча ситуація.
