Сколько дронов сбила ПВО ночью - сводка Воздушных сил 12 мая

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб

Российские войска в ночь на понедельник, 12 мая, совершили атаку на Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 55 вражеских БпЛА в небе над областями.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 12 мая

Ночью враг запустил 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Брянска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 было подтверждено сбитие 55 ударных дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 30 беспилотников-имитаторов локально потеряны.

В результате российской атаки пострадали Одесчина, Николаевщина, Донеччина и Житомирщина.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Укрзализныце сообщили, что российский дрон ударил по гражданскому грузовому поезду в Донецкой области.

А вчера враг атаковал авиабомбами дома в Запорожской области.