Скільки дронів збила ППО вночі — зведення Повітряних сил 12 травня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські війська в ніч проти понеділка, 12 травня, здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 55 ворожих БпЛА в небі над областями.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 12 травня

Вночі ворог запустив 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 було підтверджено збиття 55 ударних дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 30 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, в Укрзалізниці повідомили, що російський дрон вдарив по цивільному вантажному поїзду на Донеччині.

А вчора ворог атакував авіабомбами будинки у Запорізькій області.