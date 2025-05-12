Скільки дронів збила ППО вночі — зведення Повітряних сил 12 травня

РФ атакувала Україну понад сотнею дронів — скільки збили
Російські війська в ніч проти понеділка, 12 травня, здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 55 ворожих БпЛА в небі над областями.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 12 травня
Вночі ворог запустив 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:30 було підтверджено збиття 55 ударних дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 30 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.
Нагадаємо, в Укрзалізниці повідомили, що російський дрон вдарив по цивільному вантажному поїзду на Донеччині.
А вчора ворог атакував авіабомбами будинки у Запорізькій області.
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