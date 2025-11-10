Видео
Україна
Главная Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько сбила ПВО

РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 12:52
обновлено: 12:52
Обстрел Украины 10 ноября — РФ атаковала дронами и ракетами
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 10 ноября атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы Украины 10 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 74 воздушными целями:

  • двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области,
  • пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области,
  • 67 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Миллерово, Орла, Брянска и Чауды.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 10 листопада
Работа ПВО 10 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила/подавила 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и центре страны. Однако зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на девяти локациях.

Напомним, 9 ноября оккупанты разрушили на Днепропетровщине школу и ранили женщину. Также повреждены жилые дома.

Кроме того, россияне атаковали инновационную украинскую ТЭЦ. Захватчики наносили удары тремя дронами.

обстрелы ракеты дроны война в Украине Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
