Головна Армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами — скільки збила ППО

РФ атакувала Україну дронами і ракетами — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 12:52
Оновлено: 12:52
Обстріл України 10 листопада — РФ атакувала дронами і ракетами
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 10 листопада атакували Україну ракетами та ударними дронами. Українська протиповітряна оборона знищила більшість з них.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріли України 10 листопада

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 74 повітряними цілями:

  • двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області,
  • п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області,
  • 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із Курська, Міллєрово, Орла, Брянська та Чауди.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 10 листопада
Робота ППО 10 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила/подавила 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Однак зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на дев'яти локаціях.

Нагадаємо, 9 листопада окупанти зруйнували на Дніпропетровщині школу та поранили жінку.  Також пошкоджені житлові будинки. 

Крім того, росіяни атакували інноваційну українську ТЕЦ. Загарбники завдавали ударів трьома дронами.

обстріли ракети дрони війна в Україні Повітряні сили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
