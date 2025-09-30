Жители Черниговщины остались без света из-за атаки РФ

РФ атаковала Черниговщину — местные жители остались без света
Во вторник утром, 30 сентября, российские войска нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры — местные жители остались без света.
Об этом информирует Черниговоблэнерго в Telegram.
На Черниговщине из-за атаки РФ люди остались без света
Сегодня утром, 30 сентября, под российским обстрелом оказалась Бобровиччина Черниговской области.
В результате атаки РФ поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
Сообщается, что энергетики уже начали восстановление. Однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью.
