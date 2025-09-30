Видео
Главная Армия РФ атаковала Черниговщину — местные жители остались без света

РФ атаковала Черниговщину — местные жители остались без света

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:09
Жители Черниговщины остались без света из-за атаки РФ
Энергетики ремонтируют электросети после атак РФ. Иллюстративное фото: slovoidilo.ua

Во вторник утром, 30 сентября, российские войска нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры — местные жители остались без света.

Об этом информирует Черниговоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

На Черниговщине из-за атаки РФ люди остались без света

Сегодня утром, 30 сентября, под российским обстрелом оказалась Бобровиччина Черниговской области.

В результате атаки РФ поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Сообщается, что энергетики уже начали восстановление. Однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью.

Атака РФ на Чернігівщину
Скриншот сообщения Черниговоблэнерго/Telegram

Напомним, что в течение суток российские оккупанты атаковали Запорожскую область — есть разрушения.

Ранее мы информировали, что 29 сентября вечером в Киеве прогремели мощные взрывы — российские войска атаковали дронами.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
